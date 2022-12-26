2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kürşat Kırbıyık kimdir? Kürşat Kırbıyık hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5.507 haber kaynağında 128.788 adet haber yapılan Kürşat Kırbıyık, toplamda 79.032.609 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kürşat Kırbıyık kimdir, İşte, Kürşat Kırbıyık hayatı ve biyografisi!
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kürşat Kırbıyık, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kürşat Kırbıyık hakkında 5.507 haber kaynağında 128.788 adet haber yer alırken 2022'de toplam 79.032.609 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kürşat Kırbıyık hakkında merak edilen X kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
KÜRŞAT KIRBIYIK KİMDİR?
İlk, orta ve lise eğitimini Seydişehir'de tamamladı.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
Kariyeri
Kırbıyık, Kaymakamlık, Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2013 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı. 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı. Son olarak 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürü olarak atanmıştı. 12 Mayıs 2022'de yayımlanan atama kararı ile Edirne Valisi olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.