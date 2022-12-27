2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,041 haber kaynağında 160,329 adet haber yapılan Kübra Güran Yiğitbaşı, toplamda 165,806,806 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? İşte, Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kübra Güran Yiğitbaşı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kübra Güran Yiğitbaşı hakkında 6,041 haber kaynağında 160,329 adet haber yer alırken 2022'de toplam 165,806,806 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kübra Güran Yiğitbaşıhakkında merak edilen Kübra Güran Yiğitbaşıkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı, 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İmam hatip lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisansını "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde 2012 yılında, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ardından aynı fakültede yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı.

Bu görevdeyken, 8 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı bir canlı yayında söz alarak "özgürleştirici adımları" için teşekkür etti. Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ile birlikte TÜRGEV'in "Vakıf Meclisi"nde görev aldı.