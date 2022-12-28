2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kim Jong Un kimdir? Kim Jong Un hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,317 haber kaynağında 2,007,333 adet haber yapılan Kim Jong Un, toplamda 3,017,910,270 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kim Jong Un kimdir? İşte, Kim Jong Un hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kim Jong Un, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kim Jong Un hakkında 9,317 haber kaynağında 2,007,333 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,017,910,270 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kim Jong Un hakkında merak edilen Kim Jong Un kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

KİM JONG UN KİMDİR?

Kim Jong Un, 8 Ocak 1983, 2011'den bu yana Kuzey Kore Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi. Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi.Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Aziz Haşmetli" olarak adlandırıyor.

2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur'daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019'da Hanoi'deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.