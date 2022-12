2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kevin Spacey kimdir? Kevin Spacey hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kevin Spacey, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kevin Spacey hakkında 4,360 haber kaynağında 100,740 adet haber yer alırken 2022'de toplam 275,321,295 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kevin Spacey hakkında merak edilen Kevin Spacey kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

KEVİN SPACEY KİMDİR?

Kevin Spacey Fowler, teknik yazar olan Thomas Geoffrey Fowler ve sekreter olan Kathleen (Spacey)'in üçüncü çocukları olarak 26 Temmuz 1959 tarihinde South Orange, New Jersey'de doğdu. FOX News tarafından Amerikan Nazi Partisi üyesi olmakla suçlanan babası genellikle işşiz kalırdı, bu durum da ailenin sık sık taşınmasına sebep olurdu. Aile nihayet 1963 yılında Güney Kaliforniya'ya yerleşebilmiştir. Spacey Kaliforniya'da büyümüştür.

Televizyon ve sinema filmlerinde yardımcı oyunculuk yapmaya başlamadan önce kariyerine 1980'lerde tiyatro oyuncusu olarak başladı. 1990'larda oynadığı fimlerle büyük beğeni kazandı. 1995 yılında rol aldığı Olağan Şüpheliler filmindeki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu oscarını kazanarak kariyerinin zirvesine çıktı. Bu başarıyı 1999 yılında Amerikan Güzeli filmindeki sıra dışı oyunculuğu takip etti ve bu filmi ile En iyi Erkek Oyuncu oscarını kazandı. Spacey, Se7en, Pay It Forward, The Usual Suspects, L.A. Confidential ve en son filmi Superman Returns gibi iz bırakan birçok Hollywood filminde rol almıştır. Kendi seslendirmesi ile Call Of Duty Advanced Warfare'de Jonathan Irons isimli kötü karakter tarafından canlandırılmıştır.

18 Mart 2011'de, Netflix dizisi House of Cards'da Frank Underwood rolü için adı duyuruldu. 2013'te 65. Primetine Emmy Ödülleri'nde Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Bu bir internet televizyonu dizisi için ilkti. En sonunda 72. Altın Küre Ödülleri'nde drama dizileri için en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı ve 21. SAG Ödülleri için 2. sezondaki performansıyla SAG'ın Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi.