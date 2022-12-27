2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kerem Ali Sürekli kimdir? Kerem Ali Sürekli hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 10,417 haber kaynağında 6,368,945 adet haber yapılan Kerem Ali Sürekli, toplamda 9,734,355,961 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kerem Ali Sürekli kimdir? İşte, Kerem Ali Sürekli hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kerem Ali Sürekli, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kerem Ali Sürekli hakkında 10,417 haber kaynağında 6,368,945 adet haber yer alırken 2022'de toplam 9,734,355,961 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kerem Ali Süreklihakkında merak edilen Kerem Ali Süreklikimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

KEREM ALİ SÜREKLİ KİMDİR?

Kerem Ali Sürekli, 19 Mart 1965 tarihinde Gölcük, Kocaeli'de dünyaya gelmiştir.1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olup bir yıl sonra kendi hukuk bürosunu kurmuştur. 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Teşkilatı kurucu Teşkilat Başkanlığı ve İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuş, 2004 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'nin Karşıyaka Belediye Başkan adayı olmuş, 2009-2014 yılları arasında da İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis Üyesi ve grup sözcüsü olmuştur. Ocak 2012 - Kasım 2014 tarihlerinde AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı olarak görev yürütmüştür. Karşıyaka Spor Kulübü İkinci Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili olmuş, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi olmuştur.

İngilizce bilen Sürekli, evli ve bir çocuk babasıdır.