2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kerem Atakan Kesgin kimdir? Futbolcu Kerem Atakan Kesgin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,357 haber kaynağında 555,695 adet haber yapılan Kerem Atakan Kesgin, toplamda 1,441,646,433 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kerem Atakan Kesgin kimdir? İşte, Kerem Atakan Kesgin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kerem Atakan Kesgin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Kerem Atakan Kesgin hakkında 7,357 haber kaynağında 555,695 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,441,646,433 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kerem Atakan Kesgin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

Kerem Atakan Kesgin (d. 5 Kasım 2000, Turhal, Tokat) Orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Türkiye U-21 millî takımında forma giymektedir. Futbola 2011'de Turhal Gençlerbirliği'nde başladı. Eski Bucasporlu futbolcu Hüseyin Nazlı vasıtasıyla 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer oldu. 4 Nisan 2017 tarihinde altyapısından yetiştiği Bucaspor'la iki yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. 10 Nisan 2017'de İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 2. Lig'deki ilk maçına çıktı. Ertesi hafta oynanan Tepecikspor maçında da oynadı. Bucaspor ile profesyonel olduğu ilk sezonda iki lig maçında süre aldı. Ertesi sezon Bucaspor ile yarım sezonda tüm kulvarlarda 15 maça çıktı. Gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.