2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,982 haber kaynağında 733,816 adet haber yapılan Kenan Karaman, toplamda 718,766,139 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kenan Karaman kimdir? İşte, Kenan Karaman hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kenan Karaman, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kenan Karaman hakkında 7,982 haber kaynağında 733,816 adet haber yer alırken 2022'de toplam 718,766,139 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kenan Karaman hakkında merak edilen Kenan Karaman kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

KENAN KARAMAN KİMDİR?



Kenan Karaman 5 Mart 1994 yılında Stuttgart, Almanya'da doğan ve santrfor mevkisinde oynayan Almanya vatandaşlığı da olan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta oynamaktadır.

Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Güneybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.

1899 Hoffenheim

12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden 1899 Hoffenheim II'nin 1. FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012'de FSV Frankfurt II'yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetti.

3 Aralık 2013'te Schalke 04 ile oynanan DFB-Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alındı. Daha sonra bir kez de Bundesliga maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014'te VfL Wolfsburg karşısında 88. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.

Hannover 96

1 Temmuz 2014 tarihinde 1899 Hoffenheim takımından Hannover 96'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 4 sezon Hannover 96 forması giyen Kenan Karaman 87 Bundesliga maçına çıkıp ve bu maçlarda 10 gol atıp, 9 da asist yaptı. DFB-Pokal'da 6 kez görev alan Kenan Karaman 2 gol ve 1 asist üretti. Hannover 96 forması ile toplamda 93 resmi maçta görev aldı 12 gol atıp 10 de asist yaptı.

Fortuna Düsseldorf

Kenan Karaman, 1 Temmuz 2018'de Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak transfer oldu. İlk iki sezonda 41 Bundesliga maçına çıktı ve 9 gol atıp 3 de asist yaptı fakat yine de takımının ikinci lige düşmesini engelleyemedi.