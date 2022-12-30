2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kemal Çelik kimdir? Kemal Çelik hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,521 haber kaynağında 3,639,109 adet haber yapılan Kemal Çelik, toplamda 4,796,004,645 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kemal Çelik kimdir? İşte, Kemal Çelik hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kemal Çelik, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Kemal Çelik hakkında 9,52 haber kaynağında 3,639,109 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,796,004,645 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kemal Çelik hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

KEMAL ÇELİK KİMDİR?

Kemal Çelik, (1956 Karadayı Köyü, Serik, Antalya), Türk siyasetçidir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. Kaymakamlık, Mülkiye Başmüfettişliği, Hakkâri Valiliği, 26 Mayıs 1997 - 1 Ağustos 1997 tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü yapmıştır. Bir dönem eski Başbakan Tansu Çiller'in prensi olarak anılmıştır. XXI. Dönem Antalya Milletvekilidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur. Son Milliyetçi Hareket Partisi kongresinde MYK üyeliğine seçilmiştir. 2014 Yerel Seçimleri için MHP tarafından tekrar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmiştir. Kemal Çelik partisinin paralel yapı ile iş birliği içine girmesini gerekçe göstererek 2 Haziran 2015 tarihi itibarıyla MHP'den istifa etmiştir. Kemal Çelik, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde AK Parti Antalya Milletvekili olarak seçilmiştir.