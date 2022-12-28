2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kemal Deniz Bozkurt kimdir? Kemal Deniz Bozkurt hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,821 haber kaynağında 4,754,984 adet haber yapılan Kemal Deniz Bozkurt, toplamda 6,704,089,706 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kemal Deniz Bozkurt kimdir? İşte, Kemal Deniz Bozkurt hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kemal Deniz Bozkurt , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kemal Deniz Bozkurt hakkında 9,821 haber kaynağında 4,754,984 adet haber yer alırken 2022'de toplam 6,704,089,706 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kemal Deniz Bozkurthakkında merak edilen Kemal Deniz Bozkurtkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

KEMAL DENİZ BOZKURT KİMDİR?

1965 yılında Ardahan'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okudu.15 yıl uluslararası şirketlerde Yatırım Planlama Müdürlüğü görevini yürüttü ve 1985 yılından itibaren aktif siyasete katıldı.

2009-2014 yılları arası Esenyurt İlçe Başkanı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. dönem milletvekili adayı oldu.

Kemal Deniz Bozkurt, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.