2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kazım Kurt kimdir? Kazım Kurt hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.917 haber kaynağında 550.864 adet haber yapılan Kazım Kurt, toplamda 681.085.069 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kazım Kurt kimdir. İşte, Kazım Kurt hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kazım Kurt, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kazım Kurt hakkında 7.917 haber kaynağında 550.864 adet haber yer alırken 2022'de toplam 681.085.069 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kazım Kurt hakkında merak edilen Kazım Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

KAZIM KURT KİMDİR?

1957 yılında Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Köyü'nde doğdu.

İlkokulu aynı köyde okuyan Kurt sırasıyla İstanbul Haydarpaşa ve Eskişehir Bahçelievler liselerinde okudu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Kurt, 1980 yılında üniversite eğitimini tamamladı.

Üniversite döneminde siyasetin içinde aktif olarak yer alan ve bu dönemde okuduğu siyasi yayınlar sayesinde siyaset hakkında önemli bilgiler edinme fırsatı bulan Kazım Kurt, avukatlık stajının ardından meslek hayatına Eskişehir'de başladı.

Siyasetin yasaklandığı 1980 yılında Seyitgazispor'un kuruluş aşamasında yer alan Kurt, bir dönem Seyitgazispor'da 2. Başkanlık görevini yürüttü. Görev yaptığı süre içerisinde Seyitgazispor'un amatör küme maçlarına katılmasını sağladı. Hafta sonları sporculuk yapıp maçları takip ederken bir yandan da Eskişehir Gelişim Vakfı kuruluşu çalışmalarına katılan Kurt, aynı zamanda vakfın kurucu üyesi oldu. Yine aynı dönemde Seyit Battal Gazi Vakfı'nın kuruluşunda görev alan Kurt, Kırım Derneği, Kırım Gelişim Vakfı'nın da kurucusu olarak, sivil toplum hareketinin Eskişehir'de gelişmesine katkı sağladı.

2008 yılının sonuna doğru Eskişehir Büyükşehir belediye meclisine girme kararı alan Kurt, bir grup arkadaşı ile birlikte DSP listelerinden aday oldu.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilke imza atarak, ilçe belediye başkanlığı için milletvekilliğinden istifa eden tek vekil olan Kurt, sergilediği davranışla Eskişehir sevdasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarılı bir seçim süreci sonunda 2014 yılında Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kurt, belediye başkanlığı ile siyasi yaşamına yeni bir pencere açtı.

"Hedefimiz CHP'nin Türkiye'de iktidar olmasıdır. Bunun için her platformda çalışacağız" diyen Kazım Kurt, sosyal demokrat bir anlayışla Odunpazarı ve Eskişehir'e hizmet etmeye devam ediyor.

Kazım Kurt evli ve iki çocuk babasıdır.

Kazım Kurt, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan adayı oldu.