2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,739 haber kaynağında 1,599,136 adet haber yapılan Kaan Yıldırım, toplamda 1,914,856,356 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kaan Yıldırım kimdir? İşte, Kaan Yıldırım hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kaan Yıldırım, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Kaan Yıldırım hakkında 8,739 haber kaynağında 1,599,136 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,914,856,356 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kaan Yıldırım hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

FİLMOGRAFİSİ

Dizi:

Kayıp

Ulan İstanbul

Adı Mutluluk

Kalbim Yangın Yeri

Klavye Delikanlıları

İnsanlık Suçu

Halka

Hekimoğlu

Sinema:

Ümmü Sıbyan:Zifir

Yok Artık!

Bölük