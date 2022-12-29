2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Jülide Sarıeroğlu kimdir? Jülide Sarıeroğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,867 haber kaynağında 42,483 adet haber yapılan Jülide Sarıeroğlu, toplamda 49,747,460 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Jülide Sarıeroğlu kimdir? İşte, Jülide Sarıeroğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Jülide Sarıeroğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Jülide Sarıeroğlu hakkında 3,867 haber kaynağında 42,483 adet haber yer alırken 2022'de toplam 49,747,460 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Jülide Sarıeroğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

Jülide Sarıeroğlu (d. 7 Haziran 1979), Türk siyasetçi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi.2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye meclis üyesi olarak seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Sarıeroğlu, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir. 1

9 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.