2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Josef de Souza kimdir? Josef de Souza hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,693 haber kaynağında 93,328 adet haber yapılan Josef de Souza, toplamda 389,931,362 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Josef de Souza kimdir? İşte, Josef de Souza hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Josef De Souza, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Josef de Souza hakkında 3,693 haber kaynağında 93,328 adet haber yer alırken 2022'de toplam 389,931,362 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Josef de Souza hakkında merak edilen Josef de Souza kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

JOSEF DE SOUZA KİMDİR?

Josef de Souza Dias (d. 11 Şubat 1989, Rio de Janeiro) Brezilyalı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Vasco de Gama

Profesyonel kariyerine 2008 yılında Vasco de Gama'da başlayan Josef de Souza 2010 yılında Porto'ya transfer oldu.

Porto

2011 yılında UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. 2012 yılında Grêmio'ya kiralandı.

Gremio

2013 yılında Gremio Josef de Souza'yı Porto'dan 3.75 milyon euro karşılığında transfer oldu. 2014 yılında Sao Paulo'ya kiralandı. 2014-2015 sezonunda Gremio'dan bonservissiz Sao Paulo'ya transfer oldu. Sao Paulo'da kendini çok iyi gösterdi ve Brezilya millî takımının antrenörü Dunga'nın ilgisini çekti ve 11 Ekim 2014 yılında seçildi. Millî takımda 3 maç oynadı.

Fenerbahçe

4 Temmuz 2015 itibarı ile Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceğini kamuoyuna duyurdu. 5 Temmuz 2015 tarihinde Souza sağlık kontrolünden geçti. 16 Şubat 2016 günü Lokomotiv Moskva ile oynanan son 32 mücadelesinin ilk ayağında rakip filelere 2 gol bırakmıştır.

Al Ahli

23 Ağustos 2018 tarihinde Fenerbahçe takımından Suudi Arabistan takımlarından El-Ehli'ye 12 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Beşiktaş

13 Eylül 2020 tarihinde El-Ehli kulübünden sözleşmesini iptal edip, Türkiye Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş kulübü ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 14 Eylül 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçti ve aynı gün saat 19.03'te Beşiktaş kulübü ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi. Sezonu 2 gol 3 asist ile tamamlayan Souza, Beşiktaş'taki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Bu ayrıca Souza'nın kariyerindeki ilk şampiyonluğuydu. 27 Ekim 2021 tarihinde "Yılın Orta Saha Oyuncusu" seçildi. 2022-23 sezonunun başında kaptanlık görevine getirildi.