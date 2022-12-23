2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4.027 haber kaynağında 225.779 adet haber yapılan Jorge Jesus, toplamda 1.047.017.792 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Jorge Jesus kimdir, İşte, Jorge Jesus hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Jorge Jesus, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Jorge Jesus hakkında 4.027 haber kaynağında 225.779 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.047.017.792 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Jorge Jesus hakkında merak edilen Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora'da doğmuştur. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus'dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı.

16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.