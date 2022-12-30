2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,702 haber kaynağında 1,533,116 adet haber yapılan İsmet Yıldırım, toplamda 1,596,366,795 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İsmet Yıldırım kimdir? İşte, İsmet Yıldırım hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İsmet Yıldırım, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı İsmet Yıldırım hakkında 8,702 haber kaynağında 1,533,116 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,596,366,795 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İsmet Yıldırım hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

İsmet Yıldırım 1960 yılında İstanbul Ümraniye'de doğdu. Aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri verdi.

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yaptı. Yıldırım, 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

İsmet Yıldırım, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı oldu.