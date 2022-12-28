2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İsmet Taşdemir kimdir? İsmet Taşdemir hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İsmet Taşdemir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İsmet Taşdemir hakkında 6.990 haber kaynağında 328.067 adet haber yer alırken 2022'de toplam 311.214.550ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İsmet Taşdemir hakkında merak edilen İsmet Taşdemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İsmet Taşdemir, 1977 yılında Taşlıçay'ın Güneysöğüt Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Taşlıçay'da, lise öğrenimini Ağrı Merkez'de tamamladı. 2000 yılında İ.M.N Sanayi Limited Şirketini kurup burada şirket müdürü olarak iş hayatına başladı.

Siyasi hayatına Refah Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Taşdemir, Refah Partisi'nin kapatılmasıyla 2001 yılında kurulan Ak Parti'de Taşlıçay Kurucu İlçe Yönetimi'nde yer aldı. 2002 yılında ilçe kongresinde İlçe Başkan Aday Adayı oldu. 2001-2008 yılları arasında ilçe başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2008-2017 yılları arasında 3 dönem boyunca Ak Parti Taşlıçay İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca 2015 ve 2017 yıllarında Ağrı Ak Parti İl Başkan Adayı oldu. 2017' de parti tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralından dolayı yeni dönemde aday olmadı. 2017'den bu yana Ak Parti Ağrı İl Başkan Yardımcısı, Ak Parti Ağrı İl Teşkilat Başkanı ve Doğubeyazıt İlçe Koordinatörlük görevlerini yürüttü.

10 Kasım 2018 tarihinde bu görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2011 Yerel Seçimlerinde Taşlıçay Ak Parti Belediye Başkan Aday Adaylığı müracaatında bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmet Taşdemir Taşlıçay ilçesinde ikamet etmektedir.

İsmet Taşdemir, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı oldu.