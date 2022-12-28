2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İsmet Yılmaz kimdir? İsmet Yılmaz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İsmet Yılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İsmet Yılmaz hakkında 8.917 haber kaynağında 2.077.766 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2.546.667.453ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İsmet Yılmaz hakkında merak edilen İsmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

Sivas / Gürün - 1961, İbrahim, Turunç.

Hukukçu, Mühendis; İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Denizcilik Okulu Makine Bölümünü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İsveç Dünya Denizcilik Üniversitesinde Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi alanında ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında iki ayrı yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında doktorasını tamamladı.Kamu ve özel sektörde yaklaşık 20 yıl mühendis ve müşavir avukat olarak çalıştı. Denizcilik Müsteşarı olarak atandı. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüttü.

2007 seçimi öncesi Bağımsız Ulaştırma Bakanı oldu. Seçim sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

24, 25 ve 26. Dönemde Sivas Milletvekili seçildi. 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Millî Savunma Bakanı olarak görev yaptı. 25. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. 65. Hükûmette Millî Eğitim Bakanlığı yaptı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır