2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,917 haber kaynağında 2,077,765 adet haber yapılan İsmet Yılmaz, toplamda 2,546,667,358 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İsmet Yılmaz kimdir? İşte, İsmet Yılmaz hayatı ve biyografisi

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İsmet Yılmaz kimdir? İsmet Yılmaz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İsmet Yılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İsmet Yılmaz hakkında 8,917 haber kaynağında 2,077,765 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,546,667,358 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İsmet Yılmaz hakkında merak edilen İsmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İSMET YILMAZ KİMDİR?

Dr. İsmet Yılmaz, 10 Aralık 1961 yılında Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Turunç'tur. Gürün Cumhuriyet İlkokulu ve Gürün Ortaokulunda öğrenim gördükten sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesini bitirdi. İstanbul Yüksek Denizcilik Okulu (İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi) Makine Bölümünden 1982 yılında; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. İsveç Dünya Denizcilik Üniversitesinde "Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi" alanında ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında iki ayrı Yüksek Lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında doktorasını tamamladı.

Kamuda ve özel sektörde yaklaşık 20 yıl mühendis ve müşavir avukat olarak hizmet verdikten sonra 31 Aralık 2002 tarihinde Denizcilik Müsteşarı olarak atandı. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114'üncü maddesi uyarınca bağımsız olarak 8 Mayıs 2007 tarihinde Ulaştırma Bakanı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine 1 Kasım 2007 tarihinde atandı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde Sivas'tan AK Parti Milletvekili olarak seçilen İsmet Yılmaz, 7 Temmuz 2011 tarihinde 61'inci Hükümet'te Millî Savunma Bakanlığı görevini üstlendi. 2015 yılına kadar Millî Savunma Bakanlığını yürüten Yılmaz, 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla TBMM Başkanlığına seçildi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Sivas'tan AK Parti Milletvekili olarak seçilen İsmet Yılmaz, 64. Hükümet'te tekrar Millî Savunma Bakanlığı görevini üstlendi. Dr. İsmet Yılmaz, 24 Mayıs 2016 tarihinde 65. Hükümet'te Millî Eğitim Bakanlığına getirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan İsmet Yılmaz, İngilizce biliyor.

Ak Parti 27. dönem Sivas 1. sıra milletvekili adayıdır.