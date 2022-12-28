2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İsmail Güneş kimdir? AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,405 haber kaynağında 2,460,549 adet haber yapılan İsmail Güneş, toplamda 3,698,115,653 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İsmail Güneş kimdir? İşte, İsmail Güneş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İsmail Güneş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı İsmail Güneş hakkında 9,405 haber kaynağında 2,460,549 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,698,115,653 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İsmail Güneş hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

İSMAİL GÜNEŞ KİMDİR?

İsmail Güneş (d. 4 Mart 1967 Eşme, Uşak), Türk siyasetçidir.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanlığını Ankara'da yapmıştır. 1989 yılında Mardin'de göreve başlamıştır. Uşak Devlet Hastanesinde uzman doktorluk ve Başhekimlik yapmıştır. TBMM XXIV. Dönem Uşak milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.