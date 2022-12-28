2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,453 haber kaynağında 1,381,532 adet haber yapılan İsmail Balaban, toplamda 2,178,769,672 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İsmail Balaban kimdir? İşte, İsmail Balaban hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İsmail Balaban, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İsmail Balaban hakkında 8,453 haber kaynağında 1,381,532 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,178,769,672 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İsmail Balaban hakkında merak edilen İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

Türk güreşçilerinden olan İsmail Balaban, son zamanlarda 2021 Survivor yarışmasına katılmasıyla gündeme geliyor. Survivor izleyicileri yarışmada yer alanların hayatlarını araştırırken İsmail Balaban'ın hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İsmail Balaban hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz!İSMAİL BALABAN KİMDİR?Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

İsmail Balaban 3 Eylül 1987'de Antalya'da doğmuş Türk güreşçidir.1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi.

2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.