2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,391 haber kaynağında 1,343,303 adet haber yapılan İsmail Küçükkaya, toplamda 2,145,870,100 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir? İşte, İsmail Küçükkaya hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İsmail Küçükkaya, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İsmail Küçükkaya hakkında 8,391 haber kaynağında 1,343,303 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,145,870,100 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İsmail Küçükkaya hakkında merak edilen İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya (d. 20 Ocak 1970, Simav), Türk gazeteci, haber sunucusu ve yazardır.

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1970'te Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. 2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci anlaşmalı olarak boşandılar.

Kariyeri

Küçükkaya, kariyerinde çeşitli gazetelerde çalışarak yükseldi. 2013'te FOX'da yayınlanan Çalar Saat, sunucusu olan Fatih Portakal'ın akşam haberlerini sunmak için FOX Ana Haber'e geçmesi ile birlikte İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını sunmaya başladı ve aralıksız 9 yıl her sabah programı sundu. Ayrıca İsmail Küçükkaya, FOX'un seçim programı olan Liderler FOX'ta programında 2015 ile 2018 seçimlerinde yer aldı. 2019'da ise tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri için düzenlenen ve iki rakip aday olan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın konuk olacağı İstanbul 2019 Seçim Özel programının moderetörlüğünü yaptı. 2022'de ise FOX'tan ayrılarak, Halk TV'ye geçti ve yine sabahları yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programını sunmaya başladı. Ayrıca yakında yine Halk TV'de akşam kuşağı için program sunacaktır.

Yayınları

Cumhuriyetimize Dair (2008)

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012; İlber Ortaylı ile birlikte)

Korkma (2016)

Biraz Cesaret (2019)

Fikri Hür Vicdanı Hür (2020)

Ödülleri

Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017; aday gösterildi)

Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017; kazandı)

MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018; kazandı)