2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 10,578 haber kaynağında 9,000,631 adet haber yapılan İsmail Yüksek, toplamda 14,143,545,091 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İsmail Yüksek kimdir? İşte, İsmail Yüksek hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İsmail Yüksek, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İsmail Yüksek hakkında 10,578 haber kaynağında 9,000,631 adet haber yer alırken 2022'de toplam 14,143,545,091 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İsmail Yüksek hakkında merak edilen İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek (d. 26 Ocak 1999) Ön Libero mevkiinde oynayan Türk futbolcu.

İsmail Yüksek doğum tarihi : 26 Ocak 1999

İsmail Yüksek kaç yaşında : 23 yaşında

İsmail Yüksek nereli : Bursa

İsmail Yüksek hangi takımda : Fenerbahçe

İsmail Yüksek mevkisi ne : Ön Libero (Orta saha)

İsmail Yüksek forma numarası kaç : 80

İsmail Yüksek boyu kaç : 1,83 m

İsmail Yüksek kilosu : -

KULÜP KARİYERİ

Gölcükspor

İsmail Yüksek, 28 Ağustos 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini 3. lig takımı Gölcükspor ile yaptı. 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu takımda 2018-2019 sezonunda 22 lig ve maçına çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti. 1 kez de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 2019-2020 sezonunda ise 27 lig maçına çıktı ve 8 gol ve 1 asist performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe

8 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.