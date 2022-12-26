2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İsmail Çataklı kimdir? İsmail Çataklı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,390 haber kaynağında 1,344,659 adet haber yapılan İsmail Çataklı, toplamda 2,147,533,913 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İsmail Çataklı kimdir? İşte, İsmail Çataklı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İsmail Çataklı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İsmail Çataklı hakkında 8,390 haber kaynağında 1,344,659 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,147,533,913 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İsmail Çataklı hakkında merak edilen İsmail Çataklı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İSMAİL ÇATAKLI KİMDİR?

Çankırı İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

MESLEKİ KARİYERİ

1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1997 yılında (8) ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere'de bulundu. Afyon–Çobanlar Kaymakam Vekili (1998), sırasıyla Acıgöl (2000-2001), Kiğı (2001-2003), Çermik (2003-2005) ve Şarkışla (2005-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı. 2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 2012 yılında (6) ay süreyle "Şiddete Uğrayan Kadınlar ve Tehdit Altındaki Kişilerin Can Güvenliğinin Sağlanması" konusunda araştırmalarda bulunmak üzere ABD'de bulundu. 2013 yılında TBMM'de Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu'nda (6) ay süreyle Uzman olarak görev yaptı.

2014'te Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2016 yılında Kilis Valisi olarak atandı, 2017-2018 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 8 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.