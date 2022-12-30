2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İshak Gazel kimdir? İshak Gazel hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,779 haber kaynağında 64,949 adet haber yapılan İshak Gazel, toplamda 44,983,539 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İshak Gazel kimdir? İşte, İshak Gazel hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İshak Gazel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı İshak Gazel hakkında 4,779 haber kaynağında 64,949 adet haber yer alırken 2022'de toplam 44,983,539 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İshak Gazel hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

İSHAK GAZEL KİMDİR?

1980 doğumlu. İlköğrenimi Afyon/ Dazkırı ilçesinde tamamladı. 1997 Kütahya İmam Hatip Lisesi mezunu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesini 2001 yılında bitirdi. 2004 yılından beri Kütahya'da serbest avukat olarak çalışmakta. Ayrıca Dumlupınar Üniv. İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf öğrencisidir.

Çok küçük yaşlardan itibaren siyasetle ilgilenmeye başladı. Milli Gençlik Vakfı Hukuk Fakültesi Başkanlığı görevini üstlendi.

2005-2008 yılları arasında Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı

2008-2011 yılları arasında Ak Parti Kütahya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı

2012-2013 yılları arasından Ak Parti Kütahya İl başkan Yardımcılığı

2013-2015 yılları arasında arasında da Ak Parti Kütahya İl Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ak Parti 27. dönem Kütahya 2. sıra milletvekili adayıdır.