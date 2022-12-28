2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İnci Sezer Becel kimdir? İnci Sezer Becel hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,842 haber kaynağında 1,629,803 adet haber yapılan İnci Sezer Becel, toplamda 2,724,225,092 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İnci Sezer Becel kimdir? İşte, İnci Sezer Becel hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İnci Sezer Becel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İnci Sezer Becel hakkında 8,842 haber kaynağında 1,629,803 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,724,225,092 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İnci Sezer Becel hakkında merak edilen İnci Sezer Becel kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İNCİ SEZER BECEL KİMDİR?

İnci Sezer Becel, (d. 1971, Islahiye) Türk bürokrat ve Nevşehir Valisi. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmış, çeşitli ilçelerde kaymakam olarak hizmet vermiştir.

1971'de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gubetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında mezun oldu, 1993 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanıp 1994 yılında Ordu'da kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Antalya-Finike Kaymakam Refikliği, Rize-Kalkandere İlçesi ve Nevşehir-Acıgöl İlçesi Kaymakam Vekillikleri görevlerinde bulunması sonra, 1995-1996 yılları arasında sekiz ay süre ile İngiltere'nin Bournemouth kentinde İngilizce dil eğitimi ile İngiliz genel ve mahalli yönetimiyle ilgili eğitim gördü. 1997 yılında staj programını başarı ile tamamlayarak Çeltik ilçesine Kaymakam olarak atanmıştır.

Adıyaman'inin Tut ilçesinde kaymakamlık yaparken emniyet amiri olarak görev yapan ve kendi emri altında bulunan Başkomiser Hakan Becel'le 2001 yılında evlendi. 2001-2006 yılları arasında Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaymakamlık yapan Becel, 2006-2011 yılları arasında Malatya Vali Yardımcılığına, 2011 yılında bir kararname ile Çeşme kaymakamlığına atanmıştır. 2009 yılında birinci sınıf mülki idare amirliğine ayrılmış olan Becel, 2015 Haziran ayı itibarı ile beş seneliğine Çatalca kaymakamı olarak atanmıştır. 2016'da Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı.

Yüksek Lisansını İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamış olup, Siyaset ve Sosyal Bilimler programında doktorasına tez aşamasında devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Becel bir çocuk annesidir.