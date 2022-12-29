2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İlker Gündüzöz kimdir? İlker Gündüzöz hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,586 haber kaynağında 212,485 adet haber yapılan İlker Gündüzöz, toplamda 281,814,416 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İlker Gündüzöz kimdir? İşte, İlker Gündüzöz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İlker Gündüzöz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı İlker Gündüzöz hakkında 6,586 haber kaynağında 212,485 adet haber yer alırken 2022'de toplam 281,814,416 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İlker Gündüzöz hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

İLKER GÜNDÜZÖZ KİMDİR?

İlker Gündüzöz (1970, Eskişehir) Türk bürokrat. 6 Kasım 2018'den beri Muş Valisi olarak görev yapmaktadır.

1970 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Gündüzöz; ilköğrenimini Gölcük'te, ortaöğrenimini ise Eskişehir'de tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni okul birinciliği ile bitirdi.

Kariyeri

1993-1994 yıllarında, İngiltere'de dil ve mesleki konularda eğitim aldı. Afyonkarahisar kaymakam adayı olarak başladığı meslek hayatına, Aksu (Isparta), Kozluk (Batman), Şiran (Gümüşhane), Almus (Tokat), Çamardı (Niğde), Karasu (Sakarya) ilçelerinde kaymakam olarak devam etti. 2008-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak atanmış; 29 Aralık 2014'te I. Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilmiştir. 20 Haziran 2017 tarihli ve 2017/261 sayılı Müşterek Kararnameyle İller İdaresi Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 27/10/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Muş Valisi olarak atanarak 06/11/2018 tarihinde görevine başlamıştır.

Özel hayatı

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.