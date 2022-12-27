2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İlker Karagöz kimdir? İlker Karagöz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,186 haber kaynağında 358,859 adet haber yapılan İlker Karagöz, toplamda 367,317,000 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İlker Karagöz kimdir? İşte, İlker Karagöz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İlker Karagöz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İlker Karagöz hakkında 7,186 haber kaynağında 358,859 adet haber yer alırken 2022'de toplam 367,317,000 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İlker Karagöz hakkında merak edilen İlker Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İLKER KARAGÖZ KİMDİR?

İlker Karagöz 18 Mart 1980 Muş doğumlu haber spikeridir. Tam adı Arda İlker Karagöz'dür. Aslen Çanakkalelidir.

İlker Karagöz doğum tarihi : 18 Mart 1980

İlker Karagöz kaç yaşında : 40 yaşında

İlker Karagöz aslen nereli : Çanakkale

İlker Karagöz burcu ne : Balık burcu

İlker Karagöz mesleği ne : haber'> Haber spikeri

İlker Karagöz tam ismi nedir : Arda İlker Karagöz

İlker Karagöz 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanmıştır. 1998 - 2002 yılları arasında burada lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından 2001 senesinde ATV ekranlarında staja başlayan İlker Karagöz üniversiteden mezun olduktan sonra kanalda kadroya geçiş yaptı. 2007 'nin şubat ayında Fox Tv'ye transfer oldu. Burada birtakım görevlerde bulundu.

Bir dönem ATV'de muhabirlik yapan İlker Karagöz Fox Ankara Haber Merkezi'nde parlamento muhabiri olarak çalıştı. Kendisi gibi haber sektöründe bulunan Damla Ünler Karagöz ile evlidir. 2 çocuğu vardır. İsimleri Can ve Deniz'dir. Mart 2017'den beri Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber'de hafta sonu sabah haberlerini sundu. Haber sunumundaki farklılıkla kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.

İlker Karagöz günümüzde her cumartesi ve pazar saat 8.30'da FOX TV'de Çalar Saat Hafta Sonu haberleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaktadır.