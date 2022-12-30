2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İlhan Parlak kimdir? Futbolcu İlhan Parlak hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,442 haber kaynağında 662,463 adet haber yapılan İlhan Parlak, toplamda 1,113,117,304 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İlhan Parlak kimdir? İşte, İlhan Parlak hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İlhan Parlak, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı İlhan Parlak hakkında 8,442 haber kaynağında 662,463 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,113,117,304 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İlhan Parlak hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

İLHAN PARLAK KİMDİR?

İlhan Parlak (d. 18 Ocak 1987; Yahyalı), Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynamaktadır. Profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında Yerköyspor'da başladı. 2005-2006 sezonunun 32. haftasında oynanan Kayserispor-Sivasspor maçının 7. saniyesinde attığı golle Süper Lig tarihinin en hızlı gol atan futbolcusu olmuştur. 2008 yılı France Football dergisi tarafından gelecek vadeden 20 futbolcu arasında gösterilmiştir. 2009-2010 sezonunda Özer Hurmacı'nın Fenerbahçe'ye transferinde belli miktar bir para ve takas oyuncusu olarak Özgür Çek'le birlikte Ankaraspor'a verilmiştir. 22 Ekim 2009 tarihinde bir sezonluğuna MKE Ankaragücü'ne kiralandı. 23 Temmuz 2010 tarihinde ise bir sezonluğuna Kardemir Karabükspor'a kiralandı. 2011-2012 sezonunda Ankaraspor'un 1. Lig'e geri dönmesiyle Ankaraspor'a geri dönmüştür.Fakat Ankaraspor, yaşadığı karmaşık durumdan dolayı İlhan Parlak'ı MKE Ankaragücü'ne 1+1 yıllığına kiralamıştır. Ankaragücü'nde yaşanan maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesi birkaç gün sonra feshedilmiştir. Bunun üzerine transfer dönemi kapanmadan tekrar bir sezonluğuna Kardemir Karabükspor'a kiralanmıştır. Karabükspor'da oynadığı ilk sezonda fazla forma şansı bulamasa da, ikinci sezonda takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştır. Üçüncü sezonunda ise ilk yarıda Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor deplasmanlarında attığı gollerle dikkat çekmiştir. 2013-2014 sezonunda çıktığı 33 lig maçında 9 gol atmıştır. 2014 yazında Kayseri Erciyesspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'a transfer olmuştur.