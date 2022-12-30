2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İlhan Cavcav kimdir? İlhan Cavcav hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,144 haber kaynağında 354,067 adet haber yapılan İlhan Cavcav, toplamda 487,061,296 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İlhan Cavcav kimdir? İşte, İlhan Cavcav hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İlhan Cavcav, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı İlhan Cavcav hakkında 7,144 haber kaynağında 354,067 adet haber yer alırken 2022'de toplam 487,061,296 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İlhan Cavcav hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

İLHAN CAVCAV KİMDİR?

Ankara Hamamönü'nde doğan Cavcav'ın babası Haşim Bey, 1910'lu yıllarda Priştine'den Türkiye'ye göç etmiş Arnavut bir ailenin çocuğudur. Aile İstanbul, Adana gibi şehirlerde bir süre kaldıktan sonra Ankara'ya yerleşip aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başlamıştır.

Haşim Bey'in ikinci eşi Kayseri eşrafından Lütfiye Hanım'dan ilk çocuğu olan Cavcav'ın çocukluğu Mamak'ın Boğaziçi Mahallesi'nde geçti. Eğitim yaşamına Ankara 10. Yıl İlkokulunda başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitimine devam eden Cavcav, ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı. Yapılan seçimle Kulüpler Birliği başkanlığına getirilmiştir.

İlhan Cavcav; dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun dayısı, futbolcu Tayyar Cavcav'ın yeğenidir.