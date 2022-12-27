2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İlhami Aktaş kimdir? İlhami Aktaş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,032 haber kaynağında 475,758 adet haber yapılan İlhami Aktaş, toplamda 403,087,637 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İlhami Aktaş kimdir? İşte, İlhami Aktaş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İlhami Aktaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İlhami Aktaş hakkında 7,032 haber kaynağında 475,758 adet haber yer alırken 2022'de toplam 403,087,637 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İlhami Aktaş hakkında merak edilen İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR?

1970 yılında Erzurum ili Oltu İlçesinde doğdu. İlkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Oltu Lisesinden sonra 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.

1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı.

Yurt içinde değişik il ve ilçelerdeki stajlara ilaveten 8 ay İngiltere'de dil eğitimi gördü. Sırasıyla Erzurum-Oltu, Bolu-Gölyaka ve Adana-Tufanbeyli İlçelerinde Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan-Tercan, 2006-2008 yıllarında da Antalya-Finike Kaymakamlığı yaptı.

2008 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini geçici görevlendirme ile Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak 2010 yılına kadar yürüttü. 2010 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Ağustos 2013'te bu görevinden Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı.

Aralık 2013'te Sayın Efkan Ala'nın İçişleri Bakanı olarak atanması akabinde Bakan Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirildi.

Ağustos 2014'te Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atansa da Özel Kalem Müdürlüğü görevine, seçim dönemlerinde İçişleri Bakanı olan Sayın Sebahattin Öztürk ve Sayın Selami Altınok ile devam etti.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı ünvanı ile İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala'nın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütmekte iken 01 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 30 Mayıs 2016 tarih ve 2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Nevşehir Valiliğine atandı.

13/06/2016 tarihinde bu göreve başlayan İlhami Aktaş ev hanımı Songül Aktaş ile evli olup Elif Aslıhan ve Ahmet Tuncer adında 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.