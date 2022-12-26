2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İlham Aliyev kimdir? İlham Aliyev hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.179 haber kaynağında 644.559 adet haber yapılan İlham Aliyev, toplamda 727.968.900 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İlham Aliyev kimdir. İşte, İlham Aliyev hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İlham Aliyev, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İlham Aliyev hakkında 8.179 haber kaynağında 644.559 adet haber yer alırken 2022'de toplam 727.968.900 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İlham Aliyev hakkında merak edilen İlham Aliyev kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İLHAM ALİYEV KİMDİR?

İlham Haydar oğlu Aliyev (d. 24 Aralık 1961; Bakü, Azerbaycan SSC), Azerbaycan'ın dördüncü ve mevcut Cumhurbaşkanı. 1967 – 1977 tarihleri arasında Bakü'de ilk, orta ve lise eğitimi aldı. 1977`de Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü`nü kazandı. 1982 `de Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü başarıyla bitirerek aynı okulda doktoraya başladı. 1985 yılında doktorasını başarıyla tamamlayarak tarih doktoru ünvanı aldı.

1985 – 1990 tarihleri arasında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enistitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990-1994 tarihleri arasında iş hayatına atıldı. Birtakım ithalat- ihracat şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1994 -2003 Ağustos tarihleri arasında Azerbaycan Cümhuriyyeti Devlet Petrol Şirketinin başkan yardımcılığını yaptı. "Haydar Aliyev'in yeni neft stratejisi"nin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan Cümhuriyyeti'nin petrol politikasının jeopolitik yönleriyle ilgili bir çok araştırması bulunmaktadır. Bilimler doktorudur. İlk olarak 1995 yılında daha sonra ise 2000 yıllında Azerbaycan Cumhuriyeti parlamentosuna (Milli Meclis'ine) yapılan seçimlerde milletvekili seçildi. 2003 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan görevine tayin edilmesiyle milletvekilliğine son verildi.

1997 yılından itibaren Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığını yürütmektedir. Sporun gelişmesinde büyük hizmetler gösterdiği için Uluslararası Olimpiyat Komitesi Şeref Madalyasıyla taltif edilmiştir. 1999 `da iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi'nin başkan yardımcılığına, 2001 tarihinde birinci yardımcılığına, 2005 yılında ise başkanlığına seçilmiştir. 2001-2003 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti parlamento delagasyonunun başkanı oldu. Ocak 2003 tarihinde Avrupa Parlamenterler Asamblesi'nin başkan yardımcısı ve Büro üyesi seçildi.

Nisan 2004 tarihinde Avrupa Parlamenterler Asamblesi'nin çalışmalarına aktiv katılımı ve Avrupa ilkelerine sadıklığından dolayı Avrupa Parlamenterler Asamblesi'nin fahri üyesi diploması ve Avropa Parlamenterler Asamblesi madalyonuyla teltif edildi. 4 Ağustos 2003 yılında parlamento tarafından onaylandıktan sonra Azerbaycan Cümhuriyyeti'nin Başbakanı tayin edildi. 15 Ekim 2003 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlere katılan halkın yüzde 76'sından fazlası İlham Aliyev'e oy verdi. 31 Ekim 2003 yılında görevine başladı. 15 Ekim 2008 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlere katılan halkın yüzde 85'inden fazlası İlham Aliyev'e oy verdi. 24 Ekim 2008 yılında görevine başladı. Mehriban Aliyeva ile evlidir, üç çocuk babasıdır ve üç torun sahibidir. Çok iyi derecede Rusça, İngilizce, Türkçe ve Fransızca bilmektedir.