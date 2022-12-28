2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İhsan Emre Aydın kimdir? İhsan Emre Aydın hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,726 haber kaynağında 1,588,768 adet haber yapılan İhsan Emre Aydın, toplamda 1,996,178,107 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İhsan Emre Aydın kimdir? İşte, İhsan Emre Aydın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İhsan Emre Aydın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İhsan Emre Aydın hakkında 8,726 haber kaynağında 1,588,768 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,996,178,107 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İhsan Emre Aydın hakkında merak edilen İhsan Emre Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İHSAN EMRE AYDIN KİMDİR?

Kırşehirli olup 1982 yılında Kırşehir'de doğdu. İlkokulu Kazım Orbay İlköğretim Okulunda okudu. Aydın, orta öğrenimini Akdere Ortaokulundayaptı. Ayrıca Başkent Lisesi baştaolmak üzere öğrenimini Ankara'da tamamladı. Kaymakam İhsan Emre Aydın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü emrine ataması yapılmıştır. Daha sonra 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmeni olarak görev yaptı.