2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Akın kimdir? İbrahim Akın hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.102 haber kaynağında 2.327.291 adet haber yapılan İbrahim Akın, toplamda 2.251.707.600 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İbrahim Akın kimdir. İşte, İbrahim Akın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İbrahim Akın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İbrahim Akın hakkında 9.102 haber kaynağında 2.327.291 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2.251.707.600ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İbrahim Akın hakkında merak edilen İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İBRAHİM AKIN KİMDİR?

İbrahim Akın (d. 4 Ocak 1984, İzmir), Sol açık pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.

Futbola 1996 senesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde başladı. 3 sene orada oynadıktan sonra Altay'ın alt yapısına transfer oldu. Altay'da 3 sezon oynadı. Beşiktaş'ta 74 lig maçına çıktı, 35'ine ilk 11'de başlamıştır ve 13 gol atmıştır. 2007-2008 sezon arasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Takımıyla Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Gaziantepspor kulübünün resmî sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2011-12 sezonunun ara transfer döneminde İbrahim Akın ile 3.5 sezonluğuna anlaşıldığı açıklanmıştır. Burada 2sezonda 35 maça çıkıp 3 gol atan Akın'ın, 2014-15 devre arasında sözleşmesi feshedilirken İbrahim, eski hocası Sergen Yalçın'ın takımı Sivasspor'a transfer oldu.Sivasta 1.5 sezon geçirip 3 gol atan İbrahim Akın 2016-2017 transfer döneminin son gününde altyapısından çıktığı Altay'a geri döndü

Millî takım kariyeri

9 kez Türkiye A millî takımı formasını giymiştir. En son 2006 senesinde A millî takıma davet edilmesine rağmen son zamanlar sergilediği istikrarlı performansıyla dört sene aradan sonra 17 Kasım 2010 tarihinde Hollanda ile oynanacak hazırlık maçı için Türkiye A millî takımına davet edilmiştir.

Şike Davası

İbrahim Akın, 12 Temmuz 2011'de "Şike yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Akın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 5 ay Metris Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası'nda yapılan değişiklikten sonra tahliye edildi.

Mahkeme Kararları

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz 2012 tarihinde İbrahim Akın'ın "Şike yapmak" suçunu işlediğine hükmetti. Mahkeme ayrıca İbrahim Akın hakkında "Spor kulüplerinde ve federasyonlarda görev yapmaktan yasaklama" ve "Stadyumlara giriş yasağı" kararları verdi.

Yaklaşık 1 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılan İbrahim Akın, kararı temyiz etti. Ayrıca İbrahim Akın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan sportif yargılamada "Müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle 2 yıl müsabakalardan men cezası ile cezalandırıldı. Kasım 2013'te cezasını tamamlamıştır ve profesyonel futbolculuk yapmaya devam etmektedir.

17 Ocak 2014 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi, hakkındaki mahkeme hükmünü bozmuştur.