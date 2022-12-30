2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Sandıkçı kimdir? İbrahim Sandıkçı hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,738 haber kaynağında 1,712,939 adet haber yapılan İbrahim Sandıkçı, toplamda 1,750,595,007 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İbrahim Sandıkçı kimdir? İşte, İbrahim Sandıkçı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İbrahim Sandıkçı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı İbrahim Sandıkçı hakkında 8,738 haber kaynağında 1,712,939 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,750,595,007 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İbrahim Sandıkçı hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

İBRAHİM SANDIKÇI KİMDİR?

1972 yılında Samsun'un Canik ilçesinde doğdu. İbrahim Sandıkçı, Samsun İmam Hatip Lisesini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Vatani görevini Van'da yedek subay olarak tamamladı. Siyasi hayatına AK Parti Merkez ilçe kurucu yönetim kurulu üyeliği ile başlayan Sandıkçı, başkan yardımcılığı ve Merkez ilçe Başkanlığı görevlerini yaptı. İbrahim Sandıkçı bir çok sivil toplum örgütünde görev alarak özellikle eğitim alanında başarılı çalışmaların öncüsü ve yürütücüsü oldu. Kendi aile şirketini yöneten Sandıkçı, Almanca bilmektedir. Sandıkçı, evli ve 4 çocuk babasıdır.