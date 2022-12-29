2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,734 haber kaynağında 1,712,559 adet haber yapılan İbrahim Erdemoğlu, toplamda 1,750,853,512 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir? İşte, İbrahim Erdemoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İbrahim Erdemoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı İbrahim Erdemoğlu hakkında 8,734 haber kaynağında 1,712,559 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,750,853,512 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İbrahim Erdemoğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, baba mesleği olan halı ticaretine üniversite yıllarında başladı. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde tamamladı. Hem çalışıp hem okuyan İbrahim Erdemoğlu babası Mehmet Erdemoğlu'nun ilke ve değerleri doğrultusunda iş hayatına yön verdi. Mehmet Erdemoğlu, ahilik kültüründen geliyordu ve asla yalan söylememeyi, dürüstlükten şaşmamayı, ödemelerini zamanında yapmayı, çalışanlarının ücretini alın teri kurumadan ödemeyi, kazandığını paylaşmayı ve hoşgörüyü benimsiyordu.

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep'te bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı'yı kurdu. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu'yu Akkök Grup'tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olanSasa Polyester A.Ş. şirketininhisselerinin %51'ini Sabancı Holding'den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester A.Ş'deki hisse oranı %84,80'e ulaştı.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu doğduğu, büyüdüğü, gönülden bağlı olduğu şehirler ve insanları için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi.