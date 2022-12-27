2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Çeçen kimdir? İbrahim Çeçen hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,750 haber kaynağında 1,729,726 adet haber yapılan İbrahim Çeçen, toplamda 1,870,488,053 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İbrahim Çeçen kimdir? İşte, İbrahim Çeçen hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İbrahim Çeçen, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İbrahim Çeçen hakkında 8,750 haber kaynağında 1,729,726 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,870,488,053 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İbrahim Çeçen hakkında merak edilen İbrahim Çeçenkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İBRAHİM ÇEÇEN KİMDİR?

IC Yatırım Holding Yönetim Kurulu ve Başkanı ve IC Vakfı kurucusu İbrahim Çeçen,1941 yılında Ağrı'da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Ağrı ilinde tamamladıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1964 yılında başladı, 1969 yılında İçtaş İnşaat'ı kurdu. Halen inşaat, enerji, turizm, sanayi, hava ve liman işletmeciliği sektörlerinde otuzdan fazla şirketin bağlı olduğu IC Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

1984 yılından beri karşılıksız eğitim bursları vermektedir. Yaptığı eğitim hizmetlerini kurumsal bir yapıda yürütmek için 2004 yılında IC İbrahim Çeçen Vakfı'nı kurmuştur.

Eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarında yaptığı hizmetler, ülkesi için gayretli çalışmaları, katkıları ve üstün başarılarından dolayı 2007 yılında TBMM tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmiştir.