2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Yazıcı kimdir? İbrahim Yazıcı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,976 haber kaynağında 1,991,893 adet haber yapılan İbrahim Yazıcı, toplamda 2,123,073,522 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İbrahim Yazıcı kimdir? İşte, İbrahim Yazıcı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İbrahim Yazıcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İbrahim Yazıcı hakkında 8,976 haber kaynağında 1,991,893 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,123,073,522 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İbrahim Yazıcı hakkında merak edilen İbrahim Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İBRAHİM YAZICI KİMDİR?

Aslen Ardeşenli bir ailenin çocuğu olarak Bursa'da doğdu.Lise mezunudur. Yazıcı Turizm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bursaspor Kulübü Başkanlığı, 20. Dönem Bursa, 21. Dönem Muğla Milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

2009 seçimlerinde tekrar Bursaspor başkanlığına seçilmiştir. Bursaspor'a tarihinde ilk şampiyonluğu yaşatan başkan olarak tarihe geçmiştir.

İbrahim Yazıcı'nın sahibi olduğu Yazıcı Turizm Yatırımları firmasına ait Grand Yazıcı Club Turban, Mares ve Marmaris Palace adında Marmaris'te 3, Uludağ'da da Le Chalet adıyla toplamda 4 otel bulunmaktadır. Oteller toplam 2 bin 354 yatak ve bin 122 oda kapasitesine sahiptir. 4 Mayıs 2013 tarihli Orduspor-Bursaspor karşılaşmasından sonra Bursa'da pazar günü sabaha karşı kalp krizi geçirmiş, 7 Mayıs 2013 tarihinde ölmüştür.