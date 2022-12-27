2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,349 haber kaynağında 3,384,431 adet haber yapılan İbrahim Yılmaz, toplamda 3,906,869,182 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İbrahim Yılmaz kimdir? İşte, İbrahim Yılmaz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İbrahim Yılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İbrahim Yılmaz hakkında 9,349 haber kaynağında 3,384,431 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,906,869,182 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İbrahim Yılmazhakkında merak edilen İbrahim Yılmazkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?

Futbola İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısında başladı 2009 senesinde profesyonel olup a takımına yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara a takımı ile çıksa da ilk profesyonel sezonunda İstanbul BB'nin A2 takım'da görev aldı. 2010-11 sezonunda 19 Aralık 2010 tarihinde Manisaspor ile oynanan Süper Lig müsabakasında 80. dakikada İskender Alın yerine oyuna girerek İstanbul BB için ilk resmî maçına çıkmış oldu. 2012-2013 sezonunda teknik direktör Carlos Carvalhal ile görüşüp, daha fazla forma şansı bulmak ve millî takıma seçilebilmek için 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği'ne kiralandı. Darıca Gençlerbirliği forması ile ligde ve Türkiye Kupası'nda 15'i ayak, 7'si kafayla olmak üzere toplamda 22 gol atan genç oyuncu, ligde attığı 20 golle dikkat çekti.

2013-2014 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a dönerek PTT 1.Lig'de mücadele etti. O sezon toplamda 20 maça çıktı, 7 gol attı ve 3 asist yaptı. Sezon sonunda takımı Süper Lig'e çıktı. 2014-15 sezonu öncesinde Altınordu FK ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. 2021-22 sezonunda İstanbulspor ile play-off şampiyonu olarak Süper Lige çıkma başarısı göstermiştir.

Millî takım kariyeri

Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. 2. Tur elemelerinde Fransa karşısında elenip turnuvaya veda ettiler.