2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Reisi kimdir? İbrahim Reisi hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,762 haber kaynağında 1,738,291 adet haber yapılan İbrahim Reisi, toplamda 1,793,124,548 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İbrahim Reisi kimdir? İşte, İbrahim Reisi hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İbrahim Reisi, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İbrahim Reisi hakkında 8,762 haber kaynağında 1,738,291 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,793,124,548 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İbrahim Reisi hakkında merak edilen İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

Seyyid İbrahim Reisülsedati 14 Aralık 1960 bilinen adıyla İbrahim Reisi, İranlı muhafazakâr bir politikacı, hukukçu ve İran'ın günümüzdeki cumhurbaşkanıdır. İran'da resmî olmayan seçim sonuçlarına göre ülkenin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Hüseyin Ali Muntazeri, Reisi'yi 1988'de İranlı siyasi mahkumların infazına karışan dört kişiden biri olarak adlandırdı. İranlı siyasi mahkumların 1988'deki infazları, 19 Temmuz 1988'de başlayan ve yaklaşık beş ay süren İran genelinde siyasi mahkumların devlet destekli bir dizi infazıydı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre, "binlerce siyasi muhalif, ülke çapında İran'ın gözaltı merkezlerinde sistematik olarak zorla kaybedilmeye maruz kaldı. Bu süre zarfında öldürülenlerin çoğu işkenceye ve diğer zulümlere maruz kaldı.