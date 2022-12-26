2022'nin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Tatlıses kimdir? İbrahim Tatlıses hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.736 haber kaynağında 1.709.069 adet haber yapılan İbrahim Tatlıses, toplamda 1.760.099.634 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, İbrahim Tatlıses kimdir. İşte, İbrahim Tatlıses hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda İbrahim Tatlıses, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı İbrahim Tatlıses hakkında 8.736 haber kaynağında 1.709.069 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.760.099.634 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen İbrahim Tatlıses hakkında merak edilen İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

1952 yılında Şanlıurfa'da doğdu.

İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt, babası Araptır. "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak değiştirdi. Yedi çocuklu ve fakir bir ailenin çocuğuydu. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı.

Çocukluğu Ve Sesinin Keşfedilmesi

1952'de Urfa'da - kendi tabiriyle bir mağarada - ciğerci Ahmet Tatlı'yla karısı Leyla'nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in babası ve annesi Kürt Kökenlidir . Fakat Zaman zaman etnik kimliği ilgili sürekli farklı açıklamalarda bulunmuştur.

İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap vermiştir. 2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses "Babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamıştır.

Tatlıses doğduğunda babası cezaevinde bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik yanıtını vermiştir.Çocuk yaşlarda çalışmaya başlamıştır: su satmış, çığırtkanlık yapmıştır.

İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı.1974'te Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği "Ayağında Kundura" ile ünlenerek önce Ankara Radyosu'na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona çıktı. 70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başlamıştır.Burada, kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanıştı.

Müzik Kariyeri

"Kara Kız" ile "Beni Yakma Gel Sevdiğim" adlarında 45'likler ile müzik dünyasına giriş yaptı. 30 Haziran 1976 tarihinde dışardan bitirdiği ilkokulun diplomasını Kilis'teki Kartalbey İlkokulu'ndan almıştır. 1978 yılında Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı. 1979 yılında Kara Yazma filminde Perihan Savaş ile rol almıştır.

1983'te Derya Tuna ile Günah filminde oynadı. 1987'de Tatlıses Müzik'i kurdu. 90'larda ünü, Yunanistan ve Orta Doğu'ya kadar genişledi. 1997'de İdobay Müzik'i kurdu. İbrahim Tatlıses aynı zamanda yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci, programcı ve şarkıcı kimliğiyle de tanınmıştır. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler; gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık gurubu dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü Mayıs 2009 da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca bu albümde çok konuşulan ve tartışılan "Şemmame" adlı Kürtçe türkü de bulunmaktadır. 2009'da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır.2010 yılında son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya çıkardı.

İş Hayatı

İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanında, gıda, inşaat ve seyahat sektörlerine girerek çeşitli yatırımlar yapmıştır. Bunlardan "Tatlıses Çiğköfte" halen faaliyet göstermektedir.

Siyaset Hayatı

İbrahim Tatlıses; 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olmuş, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilememiştir.

Tatlıses 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne adaylık başvurusunda bulunmuş ancak bu partiden aday gösterilmemiştir. İbrahim Tatlıses bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olmuştur fakat sonradan adaylığını geri çekmiştir.

Evlilikleri

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin üç çocuğu oldu. 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile birlikteliği başladı. Savaş'la evliliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlerde şu belirtildi: "İbrahim Tatlıses tarafından kaçırıldıktan sonra yedi saat boyunca dövüldüğünü ileri süren film oyuncusu Perihan Savaş, savcılığa başvurarak Tatlıses'in ruh hastası olduğunu söyledi ve tutuklanmasını istedi.

Savaş'ın gözünün morarmış, sol kaşının da patlamış olduğu görüldü. Tatlıses polisteki sorgusunda "Savaş çocuğumun annesidir. Sağda solda dolaşmasını bir erkek olarak gururuma yediremedim" ifadelerini kullanmıştır.Savaş, sonrasında Tatlıses ile olan ilişkisini bitirdi. 1983'te Günah filmini çekerken tanıştığı Derya Tuna'yla ilişkisinden "İdo" (İbrahim) adında bir oğlu oldu.

İbrahim Tatlıses, 27 Eylül 2011'de Ayşegül Yıldız'la hastanede evlendi. Çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıyarken, Fatih Terim de nikah şahidi oldu.29 Kasım 2013 tarihinde Ayşegül Yıldız ile boşandı.İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden Elif Ada isimli bir kızı var.

Silahlı Saldırıya Uğraması ve Tedavi Süreci

14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı.

Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastin bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarılmıştır, böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmıştır. 6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürmüşlerdir.

Albümleri

1970: Kara Kız

1974: İbrahim Tatlıses

1975: Ben İnsan Değil Miyim

1975: Bir Yol Göster

1975: Şaşkın

1976: İbrahim Tatlıses

1977: İbrahim Tatlıses

1978: Doldur Kardeş İçelim

1980: Ceylan

1981: Gülmemiz Gerek

1982: Yaşamak Bu Değil

1983: Yalan

1984: Benim Hayatım

1985: Mavi Mavi

1986: Gülüm Benim

1987: Allah Allah/ Hülya

1988: Kara Zindan

1988: Fosforlu Cevriyem

1989: İnsanlar

1990: Söylim mi

1991: Vur Gitsin Beni/ Yemin Ettim

1992: Ah Keşkem

1993: Mega Aşk

1994: Haydi Söyle

1995: İbrahim Tatlıses Klasikleri

1996: Ben De İsterem

1998: At Gitsin

1999: Selam Olsun

2001: Yetmez Mi

2003: Tek Tek

2004: Aramam

2005: Sizler İçin

2007: Bulamadım

2008: Neden

2009: Yağmurla Gelen Kadın

Filmografi

1978-Sabuha

Ayağında Kundura

Toprağın Oğlu

1979 -Kara Yazma

Kara Çadırın Kızı

Fadile

1980 -Ayrılık Kolay Değil

Çile

1981-Seni Yakacaklar

Yaşamak Bu Değil

Tövbe

1982- Yalan

Alişan

Nasıl İsyan Etmem

1983 -Yorgun

Günah

Futboliye

1984- Sevdalandım

1985 Mavi Mavi

Sevmek

Yalnızım

1986 -Gülümse Biraz

Yıkılmışım Ben

Sarhoş

1987- Allah Allah

Gülüm Benim

Dertli Dertli

1988- Aşıksın

Hülya

Bir Kulum İşte

Kara Zindan

Ben İnsan Değil Miyim

1989- Ceylan

Fosforlu Şahin

1992- Aşık Oldum

1993- Tetikçi Kemal

1997- Fırat

2006- Bulamadım