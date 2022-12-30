2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hüseyin Doğan kimdir? Hüseyin Doğan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,514 haber kaynağında 2,761,695 adet haber yapılan Hüseyin Doğan, toplamda 3,005,533,627 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hüseyin Doğan kimdir? İşte, Hüseyin Doğan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hüseyin Doğan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hüseyin Doğan hakkında 9,514 haber kaynağında 2,761,695 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,005,533,627 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hüseyin Doğan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HÜSEYİN DOĞAN KİMDİR?

Hüseyin Doğan (d. 1902, Malatya) - (ö. 3 Mayıs 1983), Türk siyasetçi.

Hususi eğitim almıştır. Çiftçilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi IX. ve 2. (XIII) Dönem Malatya Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve on dört çocuk babasıdır.

Cem Vakfı başkanı İzzettin Doğan'ın babasıdır.