2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hüseyin Yayman kimdir? Hüseyin Yayman hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,494 haber kaynağında 1,463,522 adet haber yapılan Hüseyin Yayman, toplamda 1,442,713,619 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hüseyin Yayman kimdir? İşte, Hüseyin Yayman hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hüseyin Yayman, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hüseyin Yayman hakkında 8,494 haber kaynağında 1,463,522 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,442,713,619 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hüseyin Yayman hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR?

1969 Hatay'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Yayman, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. Tezinin adı 'Türkiye'nin Yönetim Sorunları ve Yeni Yönetim Paradigması'dır.

Mektebi Mülkiye'de 'Türkiye'nin İdari Reform Tarihi' isimli doktora teziyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru ünvanını aldı. Alanında ilk ve tek eser olan bu çalışma daha sonra kitap olarak basıldı. Halen pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Akademik bilimsel dergilerde çok sayıda politik analizleri yayınlandı. Yayman, başta AK Parti olmak üzere, Türk siyasal hayatı, milliyetçilik, Türkiye'nin toplumsal yapısı alanlarında akademik/bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Hüseyin Yayman, doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR araştırma şirketinde ve SETA Vakfında danışman/araştırmacı olarak çalıştı. Seçim ve propaganda konusunda AK Parti AR-GE Başkanlığının düzenlediği toplantılarda konuşmacı olarak bulundu. AR-GE biriminin Siyaset Akademisi programında Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve 2023 Türkiye Hedefi konularında konferanslar verdi.

Üniversitedeki akademik çalışmalarının yanında farklı gazetelerde siyasal analizler yazan Hüseyin Yayman, Hürriyet Gazetesinde bir süre köşe yazarlığı yaptıktan sonra Vatan Gazetesine geçti. Yayman, çözüm süreci kapsamında başlatılan Akil İnsanlar Heyetinde yer aldı.

Hüseyin Yayman, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ak Parti 27. dönem Hatay 2. sıra milletvekili adayıdır.