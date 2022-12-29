2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hüseyin Örs kimdir? Siyasetçi Hüseyin Örs hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,522 haber kaynağında 1,477,276 adet haber yapılan Hüseyin Örs, toplamda 1,442,238,818 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hüseyin Örs kimdir? İşte, Hüseyin Örs hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hüseyin Örs, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hüseyin Örs hakkında 8,522 haber kaynağında 1,477,276 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,442,238,818 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hüseyin Örs hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HÜSEYİN ÖRS KİMDİR?

18 Ekim 1964 tarihinde Trabzon'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı.

Trabzon Lisesi'ni 1981'te bitirdi.

KTÜ FEF Matematik Bölümü'nden 1985'te mezun oldu.

1986'da Giresun Kız Meslek Lisesi'nde "Öğretmen" olarak meslek hayatına atıldı.

1987'de KTÜ Bilgi İşlem Merkezinde "Bilgisayar Programcısı" olarak göreve başladı.

1990'da KTÜ İİBF'de asistan oldu.

1991'de YASED İnceleme Yarışmasında "Az Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Kalkınma ve Çevre Amaçlarının Uyumlaştırılması" isimli çalışması ile Türkiye Birincisi oldu.

1992'de KTÜ'de "İktisat" Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1998'de KTÜ'de "İktisat" Doktora Programını tamamlayarak "İktisat Doktoru" ünvanını aldı.

1999'da KTÜ İİBF'de "Öğretim Görevlisi" oldu.

2000 yılında askerliğini yaptı.

2001 yılında yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan'da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde "Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı" olarak görev yaptı.

2008 yılında KTÜ İİBF Ekonometri Bölümünde "Yardımcı Doçent" ünvanı alarak "Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı" görevine atandı.

2009'da "1461 Trabzon Futbol Kulübü" Başkanlığına seçildi. İki dönem başkanlık yaptı.

2012 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

1 Aralık 2013'te KTÜ'deki görevinden istifa ederek 30 Mart 2014 Yerel Seçimler için MHP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

2015 Genel Seçimleri MHP Trabzon Milletvekili 3. sıra adayı oldu ancak MHP Trabzon'da hiç milletvekili çıkaramadı.

MHP'de yaşanan gergin iklimin ardından İYİ Parti saflarına katılan Hüseyin Örs 24 Haziran erken genel seçimleri için Trabzon'dan milletvekili aday adayı oldu.

Örs, İYİ Parti genel merkezince Trabzon'dan milletvekili adayı gösterildi.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İyi Parti 27. dönem Trabzon 1. sıra milletvekili adayıdır.