2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hüseyin Baş kimdir? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,634 haber kaynağında 2,776,348 adet haber yapılan Hüseyin Baş, toplamda 3,337,785,382 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hüseyin Baş kimdir? İşte, Hüseyin Baş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hüseyin Baş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hüseyin Baş hakkında 9,634 haber kaynağında 2,776,348 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,337,785,382 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hüseyin Baş hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HÜSEYİN BAŞ KİMDİR?

Hüseyin Baş, 25 Nisan 1991 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi İstanbul'da okudu. 2014 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasi kariyerine Bağımsız Türkiye Partisi gençlik kollarına girerek başladı. BTP İstanbul il başkan yardımcılığı ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Babası Haydar Baş 14 Nisan 2020 tarihinde ölünce 22 Nisan'da parti genel başkanı olarak seçildi.18 Ekim 2020 tarihinde yapılan BTP 5. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanı seçildi.