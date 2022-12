2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hüseyin Can kimdir? Hüseyin Can hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.770 haber kaynağında 4.037.471 adet haber yapılan Hüseyin Can, toplamda 5.277.107.888 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hüseyin Can kimdir. İşte, Hüseyin Can hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hüseyin Can, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hüseyin Can hakkında 9.770 haber kaynağında 4.037.471 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5.277.107.888ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hüseyin Can hakkında merak edilen Hüseyin Can kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HÜSEYİN CAN KİMDİR?

1982 yılında Tunceli merkez Uzuntarla köyünde doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Bursa'da, Tıp Fakültesi eğitimini 2000-2006 yılları arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde, Uzmanlık eğitimini 2006-2010 yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümünde tamamladı. Uzmanlık eğitiminin 2. yılında başladığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünden 2010 yılında mezun oldu. 2010-2013 yılları arasında Batman ilinde Aile Hekimliği Uzmanı olarak görev yapan Can, 2013 Şubat ayında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile HekimliğiAnabilim Dalına yardımcı doçent olarak başladı. İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği Kliniğini kurdu. Alkol-madde ve sigara bağımlılığıyla mücadele konusunda danışmanlık ve eğitim veren Can, 2013 Temmuz ayında Kanser Hastalarında Palyatif Bakım ve Destek servisini kurarak üç yıla yakın kanser hastalarına hizmet verdi. 2015 yılında girmiş olduğu doçentlik sınavı sonrası Aile Hekimliği camiasının en genç doçenti olma şansını yakaladı. 2016 yılının sonlarına doğru 3. Üniversite olarak Adalet Bölümüne başlayan Can, evli ve bir çocuk babasıdır.