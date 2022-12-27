2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hüseyin Yıldız kimdir? Hüseyin Yıldız hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.432 haber kaynağında 2.921.138 adet haber yapılan Hüseyin Yıldız, toplamda 5.280.882.397 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hüseyin Yıldız kimdir. İşte, Hüseyin Yıldız hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hüseyin Yıldız, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hüseyin Yıldız hakkında 9.432 haber kaynağında 2.921.138 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5.280.882.397 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hüseyin Yıldız hakkında merak edilen Hüseyin Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HÜSEYİN YILDIZ KİMDİR?

2 Şubat 1967'de Kiğı'da doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Humar'dır. İş Adamı; Lise mezunudur.

27. dönem CHP Aydın milletvekili adayıdır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Yıldız, 1 çocuk babasıdır.