2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hüseyin Aksoy kimdir? Hüseyin Aksoy hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,689 haber kaynağında 1,669,364 adet haber yapılan Hüseyin Aksoy, toplamda 1,423,575,463 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hüseyin Aksoy kimdir? İşte, Hüseyin Aksoy hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hüseyin Aksoy, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hüseyin Aksoy hakkında 8,689 haber kaynağında 1,669,364 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,423,575,463 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hüseyin Aksoyhakkında merak edilen Hüseyin Aksoykimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HÜSEYİN AKSOY KİMDİR?

1984'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Aksu (1988-1991), Hemşin (1991-1993) kurucu kaymakamlıkları Yeşilyurt Kaymakamlığı (1993-1995), İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği ile Muğla valiliği yapmıştır. Muğla ve Mersin'de turizm konusunda çalışmaları ile dikkat çekmiştir. 13 Mayıs 2010 tarihli kararname ile Samsun Valisi olmuştur. 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu müşterek kararname ile Diyarbakır valiliğine atandı. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanmıştır. 10 Haziran 2020'den itibaren Aydın valisidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.