2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hümeyra kimdir? Oyuncu Hümeyra hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,834 haber kaynağında 14,282 adet haber yapılan Hümeyra, toplamda 17,797,948 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hümeyra kimdir? İşte, Hümeyra hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hümeyra, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hümeyra hakkında 2,834 haber kaynağında 14,282 adet haber yer alırken 2022'de toplam 17,797,948 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hümeyra hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HÜMEYRA KİMDİR?

Fatma Hümeyra Akbay, 15 Ekim 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası, bir dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı da yapmış olan profesör Muvaffak Akbay; annesi ise babasının görevi dolayısıyla Mısır'da yetişmiş ve sıkı bir eğitimden geçmiş, dört dil bilen Malike Hanım'dır. Katı kuralları olan bir evde yabancı bir bakıcıyla büyüyen Hümeyra, ailenin tek çocuğuydu. Henüz 5 yaşındayken bale dersleri almaya başladı, okul çağı geldiğindeyse Ankara Kolejine kayıt ettirildi. Fakat 10 yaşındayken babasının erken ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseye başlaması gereken dönemde, annesinin de ısrarlarıyla, daha iyi bir eğitim alabilmek amacıyla Londra'da yaşayan dayısının yanına gitti. O yıllarda hem grafik tasarım dersleri alan hem de gitar çalıp beste yapmaya başlayan sanatçı, İstanbul'a döndükten sonra bir süre İstanbul Ekspres Gazetesinde Beyoğlu muhabiri olarak çalıştı. Aile baskısı yüzünden ilk evliliğini henüz 20 yaşındayken, Haluk Aşkın'la yaptı.

1968-79: 45'likler dönemi:

Profesyonel müzik kariyerine başlamadan önce Melodi Plak'ta işe giren Hümeyra, bir süre burada grafiker olarak çalıştı ve bazı albümlerin kapak tasarımlarını yaptı. Bir gün iş yerindeyken gitarıyla çalıp söylediği "Olmasa" isimli bestesini duyan ve çok beğenen patronundan ilk plak teklifini almasıyla sanat hayatı başlamış oldu. 1969 ve 1970 yıllarında arka arkaya ikişer albümü yayınlandı; klasikleşmiş Türk halk müziği eserlerine yaptığı aranjmanlar herkes tarafından çok beğenildi. Ertesi yıl oyuncu Fikret Hakan ile yıllarca konuşulan, olaylı bir evlilik yaşadı. Eşi tarafından hastanelik olana kadar dövülen Hümeyra, yalnızca bir ay evli kaldıktan sonra şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Burnu kırıldığı için de ilk estetik ameliyatını mecburi olarak o yıl yaptırdı. Eski eşi, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda "olayın tek sorumlusunun kendisi olmadığını" dile getirdi. O dönemde sakinleşmek ve olaylardan uzaklaşmak amacıyla Paris'e taşındı. Burada geçirdiği sekiz aylık süreçte Philips Records'un teklifi üzerine ilk Fransızca albümü olan Je Sais Que Tu Sais'nin çalışmalarına başladı. Fakat plak şirketiyle yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden baskısı yapılmasına rağmen piyasaya sürülmedi. Türkiye'ye döndükten sonra altıncı 45'liği Ceylan'ı yayınladı. 1972'de Mithat Bigat ile evlendi ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu oldu. Yaklaşık yedi yıl süren bu evlilik, Hümeyra'nın hayatı boyunca yaşadığı en uzun ilişkisi olmuştur.

Çıkarttığı tüm plakların büyük bir ilgiyle takip edilmesi ve kendine ait bir tarz oluşturmayı başarmasından dolayı 1970'li yıllarda müzik kariyerinin altın çağını yaşadı. Yaptığı çalışmalarla hem Türk edebiyatından onlarca eseri tekrar günyüzüne çıkartmış hem de ismi bu eserle beraber anılmaya başlamıştır. Yayınladığı ilk plağından itibaren Karacaoğlan'dan "Var Git Ölüm", "Çıkıp Yücesine Seyran Eyledim" ve "Bana Kara Diyen Dilber"; Âşık Veysel'den "Güzelliğin On Para Etmez", "Güzel Ne Güzel Olmuşsun", "Ceylan" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım"; Âşık Talibi'den "Yalan Dünya"; Şevket Rado'dan "Kördüğüm"; Atilla İlhan'dan "Ben Sana Mecburum"; Cahit Sıtkı Tarancı'dan "Otuz Beş Yaş"; Yahya Kemal Beyatlı'dan "Sessiz Gemi" ve Orhan Veli Kanık'tan "Anlatamıyorum" isimli şiirleri besteleyip seslendirmiştir.

Filmografi

İlk defa 1980'li yıllarda tiyatro sahneleriyle tanışan Hümeyra, bugüne kadar biri müzikal olmak üzere toplamda 10 farklı oyunda rol almıştır. Aziz Nesin, Arthur Miller, Güngör Dilmen gibi önemli yazarların eserlerine hayat veren sanatçıya Haldun Dormen, Ferhan Şensoy ve Ali Poyrazoğlu gibi duayen isimler de eşlik etmiştir. İlk sinema filmi olan Talihli Amele'den beri 20 farklı yapımda görev almış, 10 televizyon dizisinde farklı karakterleri canlandırmıştır. Sanatçının bugüne kadar rol aldığı projeler sayesinde uluslararası ve ulusal çapta layık görüldüğü çok sayıda ödülü bulunmaktadır