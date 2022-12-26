2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hilmi Bilgin kimdir? Hilmi Bilgin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,426 haber kaynağında 556,115 adet haber yapılan Hilmi Bilgin, toplamda 933,310,364 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hilmi Bilgin kimdir? İşte, Hilmi Bilgin hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hilmi Bilgin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hilmi Bilgin hakkında 7,426 haber kaynağında 556,115 adet haber yer alırken 2022'de toplam 933,310,364 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hilmi Bilgin hakkında merak edilen Hilmi Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin 26 Mayıs 1972 tarihinde Kangal Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Türk Avukat, siyasetçi ve mevcut Sivas belediye başkanı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. SSK Sivas İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak görev yapmış ardından serbest avukat olarak çalışmıştır. Sivas Barosu Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği, Sivas Baro Başkanlığı (2010-2011) görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler almıştır. 24. 25. ve 26. Sivas Milletvekili seçilmiştir. 21 Temmuz 2018 tarihinde Adalet Bakanı yardımcısı olmuştur. 2019 yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığı'na adaylığını koymuştur ve Sivas Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.