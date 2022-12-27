2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hikmet Karaman kimdir? Hikmet Karaman hayatı ve biyografisi!

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Hikmet Karaman (9 Mart 1960, Kocaeli), Türk teknik direktör. 1994-1997 yılları arasında Kocaelispor ve Galatasaray kulüplerinde profesyonel takım antrenörlüğü yapmıştır. 1998 yılından günümüze kadar çeşitli futbol takımlarının teknik sorumlusu olarak görev yapmış ve halen Çaykur Rizespor futbol takımının teknik sorumlusu görevini devam ettirmektedir. 2002-03 sezonunda Çaykur Rizespor'u 2007-08 sezonunda Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkartmayı başarmıştır. Türkiye Kupasını 2001-02 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Kocaelispor'un teknik direktörlüğü yapmıştır.

Galatasaray'da teknik direktör Reinhard Saftig'in yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır. Daha sonra Erzurumspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor gibi takımlarda teknik direktörlük yapmıştır.

2006-2007 sezonunda MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapmıştır. 2007-2008 sezonunda ise Ankaraspor'un başına geçmiştir.

2010-2011 sezonunda Süper Lig'e yeni yükselen ve Hakan Kutlu tarafından çalıştırılan Manisaspor'da, sezonun ilk haftalarında alınan kötü sonuçlardan dolayı sezonun 4. haftasında Hakan Kutlu'nun görevine son verildi ve boşalan teknik direktörlük mevkiine Hikmet Karaman getirildi. Hikmet Karaman'la Manisaspor başarılı bir sezon geçirdi ve dört büyüklerle oynanan karşılaşmaların birçoğunda galip gelmeyi başardı. Bu başarılı ortama rağmen 2011-12 sezonunun hazırlık döneminin ardından yardımcılar Reha Erginer ve Kazım Akgün'ün istifasından sonra Hikmet Karaman'da istifa ederek Manisaspor'dan ayrıldı.

Hikmet Karaman Manisaspor'dan ayrılmasının ardından Futbol Ateşi adlı programda yorumculuk yapmıştır. Gaziantepspor teknik direktörü Abdullah Ercan'ın istifasından sonra Gaziantepspor teknik direktörlüğüne getirilmiştir. 4 Şubat 2013 tarihinde Gaziantepspor'la olan sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilmiştir. Ardından 6 Şubat 2013 günü Bursaspor'la anlaşmıştır. 8 Ağustos 2013 tarihinde UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Vojvodina'ya elenen Bursaspor, 9 Ağustos 2013 tarihinde teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.2013-2014 sezonunda Kayseri Erciyesspor'a 21 Aralık 2013 tarihinde teknik direktör olmuştur.11 Aralık 2014 tarihinde Mehmet Özdilek'in ardından Çaykur Rizespor teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

İki kez Süper Lig'e yükselmeyi başaran 23 teknik direktörden birisidir.